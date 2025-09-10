1枚ガバっと着てコーデ完成！【しまむら】40・50代におすすめ♡「優秀ワンピ」

忙しい朝に頼れるのが、1枚でサマになるワンピース。@naco_roomsさんが【しまむら】で見つけたのは、ボーダーと無地の切り替えデザインで、ガバッと着るだけでおしゃれに見えるワンピースです。カジュアルなのにラフすぎないから、大人世代のワードローブに馴染んでくれる予感。羽織りをプラスすれば秋まで活躍してくれるから、今すぐ要チェックです！

切り替えデザインでおしゃ見え！

【しまむら】「SRパネルBDOP」\1,639（税込）

ボーダー柄のトップスに、無地スカートをドッキングしたワンピース。ゆるっとしたフォルムで体型を拾いにくく、リラックス感がありながらも自然とおしゃれに見えそうなのが魅力です。切り替え位置が高めで、スタイルアップも狙える優秀デザイン。@naco_roomsさんは「綿素材のトップス部分は涼しくて残暑な秋にも着用できそう」と高評価しています。

ジャケットを合わせてきれいめカジュアルに

カジュアルな印象のボーダーワンピも、ジャケットを羽織れば一気に大人のきれいめスタイルにアップデート。黒やネイビーのジャケットを合わせれば引き締まった印象に、ベージュやホワイトなら柔らかな雰囲気に仕上がります。足元はスニーカーやサンダルで外しても、パンプスやローファーでクラシックにまとめても◎ あらゆるシーンにマッチしそうな着回し力の高さも魅力です。

