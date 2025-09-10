INI尾崎匠海＆藤牧京介、コブクロ「蕾」のカバー動画を公開！フェス披露でも話題
INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、尾崎匠海と藤牧京介によるコブクロ「蕾」のカバー動画が公開された。
■尾崎匠海と藤牧京介の声が調和
やさしく語りかけるような穏やかな曲の始まりではそれぞれが持つ声の良さが際立ち、サビにかけて徐々に力強さを増すパートでは感情の高まりを静から動へのコントラストで巧みに表現。
声質の対比やハーモニーの美しさが感じられ、クライマックスにかけて厚みのあるハモりが聴き手の心を掴む。歌詞の意味や感情を丁寧に解釈し、ふたりの声の調和を生かしたカバーに仕上がっている。
オリジナル楽曲「プロポーズ」「Unrequited Love」の配信や路上ライブなど様々な形で“歌”と向き合っている尾崎と藤牧は、9月6日に長崎で開催された『HAPINESS JAM 2025』に出演し本楽曲を披露。コブクロの名曲カバーということで、会場を訪れたファンを中心にSNS上でも話題を呼んだ。
