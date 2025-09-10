9月17日(水)「上田と女が吠える夜」×「ベタドラマ」

コラボ 胸キュントークで盛り上がれ！ロマンチック2時間SP

『夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子』

恋愛ドラマのような展開を夢見てしまうロマンチスト女子の妄想トークVS

冷めた目で見てしまう超ドライ女子の忌憚な意見！

小泉孝太郎の恋愛観も女性たちにはどう映る!?

『ベタドラマ』

ドラマにありがちなベタな展開だけをギュッと凝縮した「ベタドラマ」が「吠える夜」と初コラボ！

有田哲平とドラマ好きな女たちがベタな展開をやいのやいの大予想＆大激論！

今回は近年の大ヒット作がこぞって扱う“初恋系恋愛ドラマ”を題材にした新作ドラマで大盛り上がり！

「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」

▼『ベタドラマ』主演なのに小泉孝太郎はとてもドライ！？今夜も孝太郎節大炸裂！

▼肩が当たったら運命…上京時は感情が忙しかった王林

▼付き合い始め3か月間はお試し期間、サービス終了を告げるYOU

▼喫煙所まで追いかけるアプローチに対して放ったヒコロヒーの冷たい一言

▼島崎遥香、ドラマ撮影で感情移入できず泣くシーンに苦戦

▼佐々木美玲のロマンチック妄想大暴走で上田晋也もお手上げ

▼ドラマチックな空港で熱い抱擁…夢見る筧美和子

▼キスが好きな3時のヒロインかなでの最新恋バナ！

▼3時のヒロインゆめっち、飲みの席でキュンとした男性の言動とは？！

▼大久保佳代子が憧れるシチュエーションを小泉孝太郎と実演！？

「ベタドラマ」

有田哲平とベタな恋愛ドラマ展開を予想する珠玉のクイズ！

▼恋愛ドラマ好きが選んだベタ連発！「初恋系恋愛ドラマ」のベタな展開を予想しまくれ！

▼不朽の名作から近年ヒット作にありがちな“純愛ベタシーン”にスタジオ大興奮！

▼誰もが予想できる展開なのに…若槻千夏が大号泣！？

▼ドラマを盛り上げるベタなラブソングの数々にも注目！

〜ストーリー〜

売れない挿絵画家ベタ男（小泉孝太郎）と

高校時代の初恋相手ベタ男をずっと忘れられないベタ子（美村里江）。

同窓会で再会を果たし、１９年越しの恋が再び動き出す！

回想される淡いベタな初恋の思い出。

空白の時間を埋めるように急接近していく２人と、その恋を邪魔するベタな障壁の数々。

２人に待ち受けるベタすぎる結末とは！？



お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

小泉孝太郎 / 有田哲平

女性ゲスト（五十音順）

王林・筧美和子・佐々木美玲・かなで / ゆめっち（3時のヒロイン）・島崎遥香・ヒコロヒー・YOU

ベタドラマ

小泉孝太郎・美村里江・磯山さやか・澤部佑（ハライチ）・橋本マナミ・藤岡真威人 他