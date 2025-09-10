日経225先物：10日22時＝70円高、4万3940円
10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比70円高の4万3940円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては102.33円高。出来高は2772枚となっている。
TOPIX先物期近は3149.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43940 +70 2772
日経225mini 43940 +60 60433
TOPIX先物 3149.5 +3.5 1929
JPX日経400先物 28270 +30 240
グロース指数先物 774 +0 254
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース