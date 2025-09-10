　10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比70円高の4万3940円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては102.33円高。出来高は2772枚となっている。

　TOPIX先物期近は3149.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.53ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43940　　　　　 +70　　　　2772
日経225mini 　　　　　　 43940　　　　　 +60　　　 60433
TOPIX先物 　　　　　　　3149.5　　　　　+3.5　　　　1929
JPX日経400先物　　　　　 28270　　　　　 +30　　　　 240
グロース指数先物　　　　　 774　　　　　　+0　　　　 254
東証REIT指数先物　　売買不成立

