在宅ワークをするようになって数年。最近、デスク周りにもこだわりが出てきました。

悩みのひとつが、書類を広げるスペースが狭いこと。PCを使うとどうしても場所を取られて狭くなってしまうんですよね。

作業スペースを広げつつ収納も増やしたい、でもゴチャつくのは避けたい。そんなワガママにもしっかり対応してくれるデスクワゴン、見つけました。

山崎実業タワーシリーズのテレワークワゴン

山崎実業のタワーシリーズから出ている「隠せるテレワークワゴン」（Amazon･楽天で税込み1万8700円）をこのたび購入しました。天板以外はすべてスチール製。タワーシリーズらしいシンプルさが気に入って少し前から欲しいと思っていたアイテムです。

スチール製なので重さはあり、組み立ては2人でなんとか、という感じでしたが難しい工程はありませんでした。

このワゴンのいいところは背面がとてもキレイなこと。前後をひっくり返しても裏面という雰囲気は全くなく、白い壁に同化して存在感を消してくれます。棚の中をあまり見られたくない時はこうして裏返しておけばスッキリ！

キャスター付きなので中にモノを入れたまま移動することもできます。キャスターが半分隠れているのも、色が白なのもポイント高い！キャスターは目立たないのが一番ですからね。

棚板は一枚。6段階の調節ができて、好きな位置に設置できます。引っかけるだけなので簡単に移動できます。中に入れるモノや気が変わったら、すぐに位置を変えられるのもうれしい。

天板にはケーブルを通せる穴も開いています。PCやスマホの充電はここでできますね。

通したケーブルは棚の中を通って下から出てくる仕組みです。

収納力は期待以上

無印良品のファイルボックスを置いてみました。上から3段目に棚板を付けると、下段に縦型のファイルボックス、上段に2分の1の高さのファイルボックスが収まります。

奥行は横型ファイルボックスがちょうど収まるくらいです。こうしてファイルボックスを入れてみると収納力の高さが分かりますね。

耐荷重は天板10kg、棚板7kg、底板15kg。天板にプリンターを置くことも可能です。

デスク脇に置いてみました

さて、悩みの種である狭いデスク脇に置いてみました。カウンタータイプのデスクなので奥行があまりないのです。

まずは、これまで置く場所がなくデスクの上にあふれていたものたちをワゴンに収納。まだまだ余裕があるのでこれからモノが増えても安心です。お気に入りのボックスなどを使えば後ろ向きにして隠す必要もなさそうですが、それでも気になる時は反対向きに。

前後を変えたらよりシンプルになりました！思わず観葉植物を置きたくなるくらいのシンプルさです。扉付きの収納棚のようにも見えますね。

ペーパー類を広げたい作業の時はワゴンを転がしてきて作業スペースを広げます。PCを置くだけですぐにいっぱいになってしまうデスク。資料を探すのも手間取っていたのですが、これなら整理しながら広げて使えるのでどこにあったっけ…？と探す時間が省けそう。スペースが広いってこんなにラクなんですね！

どこでもなじむシンプルなデザイン

私はデスク脇に置きましたが、どんな場所でも違和感なくなじむのがタワーシリーズのいいところです。

例えばキッチンのシンク脇に収納を増やしたい時にもぴったり。作業スペースとしては少し低いですが、収納場所としてはかなり優秀。よく出し入れするトレーや根菜を置くのにも良さそう。スチール製なのでマグネットの収納アイテムも付けられます。

また、ダイニングテーブルの下に収まりやすい高さなので、ダイニングで仕事をする人やリビング学習のおともにも。大容量なので2〜3人分の荷物は入ります。みんなで使う収納棚としてもちょうどいいですね。

作業スペースが足りない時はこのワゴンの出番です。終わったら仕事道具や勉強道具をすぐに収納できるのでテーブルの上もスッキリ。

もちろん来客時などは裏返してしまえば中身は何も見えません。わが家では椅子4脚をテーブルの下にしまうためワゴンははみ出してしまいましたが、中にしまえるおうちであればもっとスッキリすると思います。

マグネットが付くことを利用すればさらに使いやすくカスタマイズする楽しみもありますね。

隠せるテレワークワゴンはホワイトの他にブラックもあるのでお部屋に合わせて選べます。