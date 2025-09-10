俳優の広瀬すずさん（27）が9日、都内で行われた映画『宝島』（9月19日公開）の東京プレミアに、共演する妻夫木聡さん（44）や永山瑛太さん（42）らと登場。“一生分泣いた”という撮影での様子を明かしました。

映画は、真藤順丈さんの『宝島』（講談社文庫）が原作。アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤が描かれています。広瀬さんは、妻夫木さん演じる主人公・グスクの幼なじみ、ヤマコを演じています。

映画公開に向けて、広瀬さんは「沖縄という場所と、とても愛情と情熱を持って、皆さんと向き合った時間は、本当に貴重なとても刺激のある時間を過ごさせていただきました」とコメントしました。

さらに、司会者から“一生分泣いた”という撮影現場での様子について聞かれると「枯れそうでした（笑） 枯れてました、なんなら。エネルギッシュな魂が宿っている現場が続いていて、そこのエネルギーがものすごく強くて、くらうし吸い取られるし。どんどんさみしくてさみしくて」と話し、続けて「ちょっとした景色、音だけでも、沖縄のパワーを感じながら撮影していたので、本編を見ても“泣いてるな”って」と振り返りました。