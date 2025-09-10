こりゃ眼福だぁぁーーー♡【コストコ】シェアして食べたい「大容量スイーツ」

みんなでシェアできる【コストコ】の「大容量スイーツ」で、パーティーシーンの食卓に華やかさをプラスしませんか？ 眼福級のおしゃれなスイーツに、気分も盛り上がるかもしれません。今回は焼き菓子系からケーキ系まで、お腹いっぱい味わえそうな大容量スイーツをご紹介します。

バイカラーが映える「レモンマドレーヌ」

香ばしい生地に白のコーティングが施された、バイカラーが映えるおしゃれなマドレーヌ。1パックに12個入った大容量で、カットの手間なくシェアできるのも魅力的です。インスタグラマー@potipoti212さんは「レモンのさっぱりがクセになる美味しさ」と絶賛。食後のデザートにもぴったりな一品が、食卓を盛り上げてくれるかもしれません。

カットしてシェアできる「ジャーマンバーケーキ」

少しずつカットしてみんなでシェアできるこちらのケーキ。@potipoti212さんいわく「半分になって買いやすくなった」と語るものの、それでも1パック750gある大容量です。「ココナッツとナッツが入ったクリーム」が乗ったおしゃれなケーキは、食卓に並べるだけで華やかさを添えてくれそう。「しゃりしゃり食感」も楽しめるとのことで、癖になるような食感に食べ応えも感じられそうです。

2種類セットの「ベニエ ココアヘーゼル / パッションフルーツ」

ココアヘーゼル味と、パッションフルーツ味の2種類がセットになったベニエ。大きなパックに25個も入った大容量で、コロンとしたフォルムと香ばしい色味がおしゃれです。その場でシェアしてパパッと食べられるお手軽感がうれしいところ。小腹をほどよく満たしてくれそうです。

デコレーションされた豪華でおしゃれなこちらのケーキ。ごろっとした果肉が乗っており、ジューシーな味わいが堪能できそうです。インスタグラマー@hirokostyle33さんいわく「ヨーグルトクリーム」「マンゴークリーム」「ホワイトチョコ」などを合わせた贅沢仕立て。1パックに950g入った負けず劣らずの大容量で、カットすればみんなでシェアできそうです。

