長崎・ハウステンボス／タワーシティ1Fのピザ＆パスタ専門店「ピノキオ」

2025年夏は「長崎県産ポークと季節野菜のサラダピザ」が提供されています。

ハウステンボス／ピノキオ「長崎県産ポークと季節野菜のサラダピザ」

価格：2,500円

販売店舗：タワーシティ「ピノキオ」

提供期間：2025年7月18日〜9月15日

本格的な窯焼きピザが人気のレストラン「ピノキオ」で、夏限定のサラダ風ピザが提供中。

主役のポークには、長崎県のブランド豚「大西海SPF豚」を贅沢に使用。

低温でじっくりローストされたポークは、しっとりと柔らかく、旨味が凝縮されています。

そんなこだわりのポークと、たっぷりの新鮮な季節野菜を、もちもちのピザ生地の上で楽しむ、食べ応え十分な一品です。

お肉も野菜もしっかりとれる、ヘルシーながらも満足感のある夏にぴったりのピザ。

窯焼きならではの香ばしい生地と、長崎のブランド豚の味わいが楽しめます。

ハウステンボス／ピノキオ中の「長崎県産ポークと季節野菜のサラダピザ」の紹介でした。

