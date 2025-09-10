夏野菜や長崎の地魚を使った握り寿司も！ハウステンボス／鮨処 海鮮市場「魚壱」「涼夏膳」
長崎・ハウステンボス／タワーシティ1Fの「鮨処 海鮮市場『魚壱』」
2025年夏に提供されている、涼やかな御膳「涼夏膳」を紹介します☆
ハウステンボス 鮨処 海鮮市場「魚壱」「涼夏膳」
価格：2,500円
販売店舗：タワーシティ「鮨処 海鮮市場『魚壱』」
提供期間：2025年7月18日〜9月15日
新鮮な海の幸が自慢の「魚壱」で、夏らしい味覚を詰め込んだ「涼夏膳」を提供中。
夏野菜や長崎の地魚を使った色とりどりの握り寿司をはじめ、
揚げたての天ぷら、
そして涼やかな島原そうめんがセットになっています。
様々な味わいを少しずつ楽しめる、見た目にも美しい御膳です。
夏の暑い日でも、さっぱりと贅沢な和食ランチを堪能できます。
夏の味覚が満載の、目にも舌にも涼しい御膳。
長崎ならではの新鮮な魚介と、伝統の島原そうめんを一度に味わえるのが魅力です。
ハウステンボス／鮨処 海鮮市場「魚壱」で提供中の「涼夏膳」の紹介でした。
