夏野菜や長崎の地魚を使った握り寿司も！ハウステンボス／鮨処 海鮮市場「魚壱」「涼夏膳」

長崎・ハウステンボス／タワーシティ1Fの「鮨処 海鮮市場『魚壱』」

2025年夏に提供されている、涼やかな御膳「涼夏膳」を紹介します☆

ハウステンボス 鮨処 海鮮市場「魚壱」「涼夏膳」

価格：2,500円

販売店舗：タワーシティ「鮨処 海鮮市場『魚壱』」

提供期間：2025年7月18日〜9月15日

新鮮な海の幸が自慢の「魚壱」で、夏らしい味覚を詰め込んだ「涼夏膳」を提供中。

夏野菜や長崎の地魚を使った色とりどりの握り寿司をはじめ、

揚げたての天ぷら、

そして涼やかな島原そうめんがセットになっています。

様々な味わいを少しずつ楽しめる、見た目にも美しい御膳です。

夏の暑い日でも、さっぱりと贅沢な和食ランチを堪能できます。

夏の味覚が満載の、目にも舌にも涼しい御膳。

長崎ならではの新鮮な魚介と、伝統の島原そうめんを一度に味わえるのが魅力です。

ハウステンボス／鮨処 海鮮市場「魚壱」で提供中の「涼夏膳」の紹介でした。

