大人気ホラーシリーズ「死霊館」の最終章、『死霊館 最後の儀式』が10月17日（金）より公開。これを記念して、１０９シネマズプレミアム新宿にて、最新作を一足早く鑑賞できるオールナイト上映イベントと、シリーズ過去作の特別上映が決定した。

オールナイト上映が行われるのは10月10日(金)。最新作『死霊館 最後の儀式』のほか、『死霊館』『死霊館 エンフィールド事件』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』を上映。館内にはシリーズのポスターが展示され、なんと呪い人形“アナベル”もお出迎え。フォトスポットとして一緒に撮影も可能だ。アナベルちゃん以外の何かも写っちゃうかも……？

やる気（呪う気）マンマンのアナベルちゃん

また、過去作の特別上映は10月11日（土）〜10月16日（木）の一週間限定。『死霊館』『死霊館 エンフィールド事件』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』の３作が日替わりで上映される。ポストカードとステッカーの来場者プレゼントも。

全席プレミアムシートのラグジュアリーな映画館、１０９シネマズプレミアム新宿での開催だけあって、いずれもチケット代は少々お高めな点にご留意を。

１０９シネマズプレミアム新宿：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

【オールナイト上映】

〈493分の呪いに耐えろ〉『死霊館 最後の儀式』最速上映！シリーズ一気見！一夜限りの“悪魔オールナイト” with アナベル！ ◆日時

2025年10月10日（金）20:00〜（10月11日（土）5:05頃終了予定） ◆上映作品

『死霊館』『死霊館 エンフィールド事件』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』に加え、新作『死霊館 最後の儀式』を先行上映 ◆料金

CLASS S：14,200円均一

CLASS A：9,800円均一

※ウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）サービス料金込み