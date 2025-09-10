最新作を含めた『死霊館』シリーズ一気見オールナイト開催、会場ではアナベルちゃんがお出迎え 過去作特別上映も［ホラー通信］
大人気ホラーシリーズ「死霊館」の最終章、『死霊館 最後の儀式』が10月17日（金）より公開。これを記念して、１０９シネマズプレミアム新宿にて、最新作を一足早く鑑賞できるオールナイト上映イベントと、シリーズ過去作の特別上映が決定した。
オールナイト上映が行われるのは10月10日(金)。最新作『死霊館 最後の儀式』のほか、『死霊館』『死霊館 エンフィールド事件』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』を上映。館内にはシリーズのポスターが展示され、なんと呪い人形“アナベル”もお出迎え。フォトスポットとして一緒に撮影も可能だ。アナベルちゃん以外の何かも写っちゃうかも……？
やる気（呪う気）マンマンのアナベルちゃん
また、過去作の特別上映は10月11日（土）〜10月16日（木）の一週間限定。『死霊館』『死霊館 エンフィールド事件』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』の３作が日替わりで上映される。ポストカードとステッカーの来場者プレゼントも。
全席プレミアムシートのラグジュアリーな映画館、１０９シネマズプレミアム新宿での開催だけあって、いずれもチケット代は少々お高めな点にご留意を。
１０９シネマズプレミアム新宿：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/
【オールナイト上映】
〈493分の呪いに耐えろ〉『死霊館 最後の儀式』最速上映！シリーズ一気見！一夜限りの“悪魔オールナイト” with アナベル！
◆日時
2025年10月10日（金）20:00〜（10月11日（土）5:05頃終了予定）
◆上映作品
『死霊館』『死霊館 エンフィールド事件』『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』に加え、新作『死霊館 最後の儀式』を先行上映
◆料金
CLASS S：14,200円均一
CLASS A：9,800円均一
※ウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）サービス料金込み
【特別上映】
〈確実に呪われます〉『死霊館』最新作公開記念！１週間限定『死霊館』シリーズ過去作上映会！
◆日時
2025年10月11日（土）〜10月16日（木）
◆上映スケジュール
10月11日(土)『死霊館』
10月12日(日)『死霊館 エンフィールド事件』
10月13日(月)『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』
10月14日(火)『死霊館』
10月15日(水)『死霊館 エンフィールド事件』
10月16日(木)『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』
◆料金
CLASS S：6,500円
CLASS A：4,500円
※ウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）サービス料金込み
◆来場者特典
・過去シリーズオリジナルポスター使用のポストカード
・『死霊館 最後の儀式』オリジナルポストカード／オリジナルステッカー