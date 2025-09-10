ホラー映画版プーさん（『プー あくまのくまさん』）を手掛けた制作会社ジャギド・エッジ・プロダクションズによるホラー映画版ピーター・パン、『ネバーランド・ナイトメア』が11月７日より公開。メインビジュアルと予告編が解禁された。

本作では、児童誘拐と無差別殺人を繰り返す闇落ちピーター・パンの凶行が描かれる。ティザービジュアルでは排水溝から覗くペニーワイズのようにそのお顔をチラ見せしていたピーター・パンだが、今回のメインビジュアルではもう少しその姿が明らかに。永遠に少年のままかと思われた彼だが、すっかり貫禄も出ており、キャッチコピーのなかでは「狂気の“ピーター”おじさん」呼ばわりされている。

そんなピーおじの姿がもっと見たい方は予告編をどうぞ。寝ている子供に陽気に話しかけてネバーランドへ連れ去ろうとする誘拐シーンや、文脈不明の凄まじいゴアシーンが盛り込まれている。

併せて解禁された場面写真では、ティンカー・ベルの姿が明らかに。本作のティンカー・ベルは幼い頃にピーターに誘拐された被害者で、薬物を妖精の粉だと信じていつもピーターのそばにいるのだそう。こっちのサブストーリーも気になる……。

『ネバーランド・ナイトメア』

2025年11月７日(金)より新宿ピカデリー他にて全国順次公開

© 2025 ITN Distribution, Inc. All Rights Reserved.