狂気のピーター・パンと、いざ悪夢の世界へ！ 残虐スラッシャー『ネバーランド・ナイトメア』ポスター＆予告編［ホラー通信］
ホラー映画版プーさん（『プー あくまのくまさん』）を手掛けた制作会社ジャギド・エッジ・プロダクションズによるホラー映画版ピーター・パン、『ネバーランド・ナイトメア』が11月７日より公開。メインビジュアルと予告編が解禁された。
本作では、児童誘拐と無差別殺人を繰り返す闇落ちピーター・パンの凶行が描かれる。ティザービジュアルでは排水溝から覗くペニーワイズのようにそのお顔をチラ見せしていたピーター・パンだが、今回のメインビジュアルではもう少しその姿が明らかに。永遠に少年のままかと思われた彼だが、すっかり貫禄も出ており、キャッチコピーのなかでは「狂気の“ピーター”おじさん」呼ばわりされている。
そんなピーおじの姿がもっと見たい方は予告編をどうぞ。寝ている子供に陽気に話しかけてネバーランドへ連れ去ろうとする誘拐シーンや、文脈不明の凄まじいゴアシーンが盛り込まれている。
併せて解禁された場面写真では、ティンカー・ベルの姿が明らかに。本作のティンカー・ベルは幼い頃にピーターに誘拐された被害者で、薬物を妖精の粉だと信じていつもピーターのそばにいるのだそう。こっちのサブストーリーも気になる……。
『ネバーランド・ナイトメア』
2025年11月７日(金)より新宿ピカデリー他にて全国順次公開
© 2025 ITN Distribution, Inc. All Rights Reserved.