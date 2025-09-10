TVアニメ『ンめねこ』キービジュアル

　人気クリエイターしりもと氏が手掛ける、SNSマンガ『ンめねこ』のアニメ3期が放送決定。ホロライブのVTuber・大神ミオさんが歌う新テーマソングの情報も解禁となった。

【写真】第3クールのテーマソングを歌う人気VTuber・大神ミオさん

　エックスのフォロワー数25万人超えの人気クリエイターしりもと氏が描く本作は、楽しいことだけして生きていきたい猫たちの面白おかしい日常を描いたマンガだ。エックスでは100万インプレッションを超える投稿もあり、万バズも連発している。

　アニメ第3クールの放送は10月2日よりスタートで、秋を彷彿とさせる回などが盛りだくさんな内容になっているとのこと。

　さらに、第3クールの楽曲情報も解禁。テーマソングは、YouTubeチャンネル登録者130万人の大人気バーチャルYouTuber・大神ミオさんが歌う「イニミニまいご」（作詞・作曲・編曲はAkki）に決定。コメントも到着しており、ミオさんは主題歌の抜てきに「主題歌を担当させていただき、とっても嬉しいです！　個人的には、うすくろの庇護欲に共感できるのでシナジーを感じています。笑　ンめねこと、うすくろのかわいい関係にぴったりなかわいくてポカポカな主題歌なので、ぜひ聞いてみてください！」と喜びを表している。

　アニメ『ンめねこ』第3クールは、TBSにて2025年10月2日より放送開始。