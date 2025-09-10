◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

巨人・坂本勇人内野手（３６）が技ありの一打を放って試合を決めた。８回１死満塁から代打で登場し、広島・島内の低めチェンジアップをすくい上げて決勝の左犠飛。チームは４連勝で貯金１とし、３位・ＤｅＮＡとの１・５ゲーム差を守った。守護神のＲ・マルティネス投手（２８）はリーグトップの４１セーブ目。西村健太朗（１３年）が持つ４２セーブの球団記録に王手をかけた。４回には５番に入る岸田行倫捕手が７号同点２ランを放った。

【巨人・岸田行倫捕手のヒーローインタビュー】

―同点２ラン

「ありがとうございます！」

―４回のあの場面

「いや〜、次のバッターにつなぐという意識で打席にはいって、結果的にホームランになったのでよかったなと思います」

―マルチ安打、９月は打率が向上

「いや、あまり気にしてないので、一打席一打席大事に必死に食らいついてやっていきたいと思います」

―５番での活躍

「それも全然意識して無くて、任された場所で自分の力を発揮出来るように、はい頑張ります！」

―捕手としても

「接戦が続いているのでなんとか粘って粘って、していけばこういう風に逆転もできますし、守備ではやっぱり粘りは大事だと思うので、これからもしっかり頑張っていきたいと思います」

―巨人４連勝。今後へ

「え〜、そうですね、まだ残り試合少ないですが全部勝つ気でいくんで、あの〜はい！みんなで一緒に戦いましょう！」