INI尾崎匠海＆藤牧京介、コブクロ「蕾」カバー公開 『HAPPINESS JAM 2025』でも話題に
11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海と藤牧京介によるコブクロ「蕾」のカバー動画が、グループ公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」で公開された。
【動画】INI尾崎匠海＆藤牧京介によるコブクロ「蕾」カバー
オリジナル楽曲「プロポーズ」「Unrequited Love」の配信や路上ライブなどさまざまな形で歌と向き合っている尾崎と藤牧が、6日に長崎で開催された『HAPPINESS JAM 2025』に出演し、「蕾」のカバーを披露。名曲のカバーということもあり、SNS上でも話題を呼んでいた。
やさしく語りかけるような穏やかな曲の始まりでは、それぞれが持つ声の良さが際立ち、サビにかけて徐々に力強さを増すパートでは、感情の高まりを静から動へのコントラストで巧みに表現。声質の対比やハーモニーの美しさが感じられ、クライマックスにかけて厚みのあるハモりが聴き手の心をつかむ。歌詞の意味や感情を丁寧に解釈し、2人の声の調和を生かしたカバーに仕上がっている。
2人は今後、20日に滋賀で開催される『イナズマロックフェス2025』に出演予定。INIとしては21日に千葉で開催される『ROCK IN JAPAN FES.2025』に出演する。
