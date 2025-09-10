改札口で3時間立ちっぱなしで待つ母…異様さに言葉が出ない｜僕とママの3mの距離【ママリ】

この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第23話をごらんください。

社会人になった太郎は、初出社の前日「もうついてこないで欲しい」と母に強くお願いしました。しかし母は約束を破り後をついてきたので、太郎は感情に任せて母を怒鳴ってしまいます。母への罪悪感から、帰宅後にしっかり話し合おうと思いながら駅に向かうと、なんとそこに母の姿がありました。

なんと母は、社会人になった息子の帰りを駅で3時間も待っていました。太郎を見つけ、笑顔で出迎える母。これから残業や会社の人たちとの付き合いで、帰宅が遅くなることもあるでしょう。太郎も、母にいつまでも駅で待たれていると精神的にも負担になりますよね。

