9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査。その会場内のブースで、人気女優・白石茉莉奈のユニークなサービスを体験した。

【画像】上着を脱ぎ“セクシー衣装”を見せる白石茉莉奈（複数カット）

台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかりの新人セクシー女優・浜辺やよいが潜入調査した。

浜辺は、人気女優・白石茉莉奈がいるブースへ。話を聞くと、「4枚のカードがあるんですけど、好きなカードをめくっていただいて、それに書いてあるサービスを受けられる」とユニークなサービスについて説明を受けた。さっそく浜辺がカードを引くと、そこには「3枚のツーショット自撮り」と「お好きな愛の言葉をささやく動画撮影」の文字が。これを見た白石茉莉奈は「これが一番いいですよ！」と、浜辺が一番の“当たり”を引き当てたことを伝えた。予想外の幸運に、浜辺は喜びをあらわにした。