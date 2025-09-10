庁舎移転計画を巡り、過去の発言との食い違いについて釈明する松尾市長＝１０日、鎌倉市議会

鎌倉市役所の深沢地区への移転計画を巡り、位置条例を改正せずに庁舎機能を分散化する市の新案について総務省が「（地方自治法の解釈について）お墨付きを与えるものではない」との見解を示していたことが１０日、市側の面会記録から分かった。さらに、松尾崇市長が位置条例改正に必要な要件を緩和する必要性を国側に訴えていたことも判明。同日の市議会では市長答弁と過去の発言との食い違いが指摘され、議事が約４時間ストップする事態となった。

新案は、市長室や議会などの意思決定機能を現庁舎の位置に残し、それ以外の部署と８割の人員を深沢地区に整備する新庁舎に移転させる構想。松尾市長は新案では位置条例改正が必要ないとする法解釈を示し、８月の市民説明会でも「国から『市の案は違和感はない』との見解をいただいている」として、国側の“お墨付き”を印象付けるような説明を繰り返していた。

しかし記録によると、実際には松尾市長は秘書課職員と２人で７月に総務省を訪れ、担当者から「鎌倉市としてはこう思っている、といただいたものは違和感はないように思えるが、お墨付きを与えるものではない」と説明を受けていた。

さらに松尾市長は「３分の２以上の賛成」を必要とする条例改正の要件を「過半数」に緩和する必要性を主張。一方、国側は「位置条例はもともとは住民投票でもいいくらいのものを議員の３分の２にした経緯もあり、現在も重要性が高いということは変わらない」との立場を示したという。