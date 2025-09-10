新日本プロレス１０日の埼玉・久喜大会で、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５）が石森太二（４２）の犲仕吻瓩鮖愿Δ靴拭

ヒロムは８日のノア後楽園大会でＹＯ―ＨＥＹを撃破しベルトを奪取し、１０月１１日のノア両国大会でＥｉｔａとのＶ１戦が決定した。しかしホームリングでも強敵との戦いを控えている。２８日神戸大会では石森とのシングルマッチが決定済み。この日の大会では「無所属」の鷹木信悟、辻陽太、永井大貴と組んで、石森、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、外道組と対戦した。

先発で石森と相対したヒロムは、いきなりスピーディーな攻防を展開。ハサミワザとサイファーウタキの切り返し合いから、串刺しヒロムちゃんボンバー、低空ドロップキックをさく裂させた。

試合は辻が外道をカーブストンプで沈めて無所属に凱歌。ヒロムは「いやーうちの永井がＧＨＣのベルト欲しがっちゃって大変だよ！ さすが無所属だよね、欲が大事！ あとさ、石森きゅんにＧＨＣのベルト見せたんだよね、そしたらさ、何も言ってないのに『そんなのいらねーよ』だってさ…強がりすぎちゃってもはやかわいいよね！ あれは嫉妬だよ完全に！」と、なかなか思い込みの強そうなコメントを残していた。