朝日奈央、甥っ子抱える動画公開「可愛いが渋滞」「愛おしすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】タレントの朝日奈央が10日、自身のInstagramストーリーズを更新。甥っ子との動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】朝日奈央「可愛すぎる」と話題 甥っ子との密着ショット
朝日は「2人目の甥っ子の誕生日にあえて幸せだった日」とつづり、ワッフルを頬張る甥っ子の姿を公開。続く投稿では「最後のトントンがかわいすぎる…（励まされてる？）」と添え、甥っ子を抱える動画を披露した。
この投稿に、ネット上では「可愛いが渋滞してる」「愛おしすぎる」「尊い」「甥っ子くんお腹見えてて可愛すぎる」「ニヤける」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
