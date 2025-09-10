【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 9月10日20時より配信開始

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」にてプラモデル「ギィ」を9月11日11時より予約受付を開始する。2026年2月に発売する。価格は10,780円。

本商品は「アルカナディア」シリーズ第10弾のキャラクターとなるドラゴン型ディアーズ「ギィ」をプラモデル化したもの。小さなボディにドラゴンの尻尾に、ダボ袖が特徴的なノーマルモードと巨大な翼を有したウィライズモードも再現できる。

また、イメージカットや商品PVも公開された。

