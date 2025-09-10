【#アルカナディア】プラモデル「ギィ」が9月11日より予約受付開始
【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 9月10日20時より配信開始
コトブキヤは、配信番組「アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」にてプラモデル「ギィ」を9月11日11時より予約受付を開始する。2026年2月に発売する。価格は10,780円。
本商品は「アルカナディア」シリーズ第10弾のキャラクターとなるドラゴン型ディアーズ「ギィ」をプラモデル化したもの。小さなボディにドラゴンの尻尾に、ダボ袖が特徴的なノーマルモードと巨大な翼を有したウィライズモードも再現できる。
また、イメージカットや商品PVも公開された。【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】
ウィライズモード
ウィライズモードの姿が本日初公開！
角や羽根が大型化。髪型や服装も大きく変化しています。
