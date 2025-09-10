痛みに耐え内科で2時間待ち。不安をこぼす妻に「最悪だよ」｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第6話をごらんください。

1週間続く頭痛に耐えかね、夫の運転で総合病院を訪れたツマ子。夫が受付をしてくれることになりましたが、内科へ案内されたことに戸惑いが隠せません。疑問を抱きながら呼び出しを待つなか、夫の冷たい言葉に打ちのめされることに。

1週間、痛みに耐え続ける姿を見ていながら、未だ他人事のように感じている夫。思いやりのかけらもない冷たい言葉に、ついにツマ子は倒れ込んでしまいました。



頭痛は時として一刻を争うほど深刻な場合もありますが、妻のことが心配にならないのでしょうか。

