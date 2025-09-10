特集です。次の日曜日に上高井郡・小布施町で「スラックライン」のワールドカップが開催されます。



幅わずか5センチのラインの上で技を競うこのスポーツ、小布施町出身の高校3年生が地元開催のワールドカップで頂点を目指しています。



幅わずか5センチの専用のラインの上で跳んだり・・・座って跳ねたり・・・くるっと空中で1回転も！



真下から見るとこの迫力！ドイツ生まれのスポーツ“スラックライン”です。





林映心選手「結構、昔に造ってくれた練習場っすね」小布施町に住む18歳で高校3年生の林映心 選手。その練習場は… なんと畑の中！！父親で浄光寺・副住職の映寿さんが寺の敷地内に造った練習場です。お気に入りの音楽を流しながら黙々と練習をする林選手。高さおよそ1.8メートルのところにあるラインの上で、息を飲むようなアクロバティックな技を繰り広げていきます。これはスラックラインを始めた5歳のころの林選手。ラインの上で懸命にバランスを取りながら前へ進もうとしています。ラインが少し高くなっても怖がることなく何度も何度も挑戦！それから1週間後にはラインの上を楽しそうに跳んでいます。林映心選手「はじめたきっかけは父が最初やりだしてその時に自分も手つないでスラックラインの上でピョンピョンして楽しかったのが初めで」競技を始めてから12年あまり。いま、高校3年生で寺の息子でもある林選手に今後の進路について聞いてみると…。林映心選手「進路は、東京の方に行ってお寺を継ぐための大学に行こうと思っています」Qお寺を継ごうと決めたのはいつ頃だったんですか？林映心選手「僧侶になるというのは特に・・・なんだろう1番特に嫌なところは坊主（になること）なんですけどまあ入学式の時に坊主じゃなくていいと聞いたのでまあ、なってもいいかなっていう感じになりました」スラックラインも続け僧侶とアスリートの二刀流に挑むことを決意した林選手。高校最後の夏休みは練習漬けの毎日を送っています。いま見据えているのは、今月、地元・小布施町で開かれるスラックラインのワールドカップです。2017年にアジアで初めて小布施町で開かれたワールドカップ。当時10歳だった林選手も出場しました。映心選手「外国人とはそんなにやったことがないので全力でやってみたい」あれから8年。林選手は今年6月、フランスで開かれた大会「NATURAL GAMES」で優勝！。さらに7月にはドイツで開かれたワールドカップでも優勝して海外の大会で2連勝するなど世界トップレベルの力を付けて地元開催のワールドカップに臨みます。林映心選手「昔出たころは結構なんだろう。そんなW杯と言う気持ちであんまり挑んでなくて、いつも通り楽しくやっていたイメージはあるんですけど今年は結構高校になったというのもあって気持ち的にはなんか気持ち的にけっこう頑張ろうって気持ちはあります」今年の夏は持久力を強化しようと、朝のランニングもトレーニングに取り入れました。ワールドカップでは高さ1.8メートルに張られた幅5センチのラインの上で90秒間、技の美しさなどを競います。いま練習している技は…。林選手「まず（背中で受ける）これがひとつ目。」「で、2個目が（後ろに1回転）」「最後に前に1回転！」この3つの技を連続で決めると「コンボ」成功となります。林選手「失敗です」QこれをW杯までに？林選手「そうですね、大会で出したいって感じです。成功するまでお願いします」その後、練習を続けて6回目。「これです」より高い点を取るため、「コンボ」の精度に磨きをかけています。この日、林選手の姿は地元の小学校にありました。映寿さん「諦めない。諦めない。そうそうそう。いいじゃん。いいじゃん！上手！」父・映寿さんが指導しているクラブ活動でスラックラインを子どもたちに教えます。小布施町は、子どもたちも競技に親しみやすい環境があり、普及活動にも力を入れているため「スラックラインの聖地」とも呼ばれています。子どもたちに林選手の印象を聞いてみると？小学4年生「けっこう優しい系？」「優しかった？」「うん」ワールドカップで見たいのはもちろん！小学4年生「1位です」「映心選手。頑張ってください！」今回、ワールドカップの実行委員長も務めている父・映寿さんは…。林映寿さん「地元開催というだけあって期待値と逆にプレッシャーもかなりあるのかなと。ただ応援をいただく皆さまの声も地元開催ということで非常に多いのでその期待に応えられるようなそんなライディングをしてもらえたらいいかなと思います。世界から強豪の選手がこの小さな町に集まりますので世界のスポーツの感動と興奮をぜひ子どもたちにも味わってほしい」小布施町でのワールドカップまであと4日。「9か国」から「16人」が出場する予定で、世界のトップレベルの選手たちが金メダルを目指して、しのぎを削る展開が予想されます。林映心選手「大会では縦。縦の回転で3回転回る技で結構見てもすごいと思うのでぜひ生で見て欲しいですね。自分のやってきたことを全力で出し切って優勝目指すので応援よろしくお願いします」