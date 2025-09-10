俳優の寺田心さん（17）が9日、『ペットライン「愛犬・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」発表会』に登場。愛犬との過ごし方について語りました。

現在、高校生の寺田さんは、学校と仕事で忙しい中でも、しっかり愛犬との時間を作っているとのこと。そのように過ごす理由として、寺田さんは「確かに高校生に入って学校の授業とか色々あるんですけど、やっぱり一緒に愛犬と過ごす時間というのはすごく大切だなと思うので」と回答しました。

また、「夏の時期だとアスファルトがとても熱いし、特に今年はすごい猛暑が続いているかなと思うので、本当に犬だけじゃなく人間も気をつけていかないといけないなってすごく思います」と、話しました。

さらに、いつも行く散歩コースを聞かれると「家の近くにだいぶ広い公園があるので、そこを歩いたりとかしてますね。でも、夏は夜でも熱い時があるので、カートに乗っけたりとかはしてますね」と、散歩中に心掛けていることを明かしました。

また、飼っている愛犬は“5匹”という寺田さんは普段のケアについて、“お風呂に入れる”、“それぞれの体にあったフードを与える”、“定期健康診断の受診”の3つを取り組んでいるとのこと。なかでも、定期健康診断については「月に1回であったり、3か月に1回であったり、少し異変を感じる前に行ったり、もちろん異変を感じたらすぐ病院には行くんですけど」と、コメント。

続けて、「僕がお迎えをした子に、てんかんを持っていた子がいて、前は異変に気づいてからとか、何かあってからしか動物病院に行くことがなかったので、やっぱりもっと早期発見ができたんじゃないかなってすごく後悔していて。人間もそうですけど、動物っていうのは人間が分かる言葉では話してくれないわけで、だから定期健診で体の健康状態をチェックしていくべきなんじゃないかなって思います」と語りました。