将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎える第66期王位戦7番勝負は10日、東京・将棋会館で第6局2日目が指し継がれ、先手・藤井が151手で勝利した。対戦成績を4勝2敗として6連覇。タイトル獲得期数を通算31期とし、歴代4位の渡辺明九段（41）に並んだ。

「歴史的名手だと思います」。対局をネット中継したABEMAの解説・村田顯弘六段（39）が絶賛した藤井の指し手があった。

局面は終盤、お互いの王を寄せ合った129手目。3段目の藤井王を永瀬が背後から角、そして竜で追い、王手をかけた。竜による王手への合駒に、藤井は駒台から歩ではなく香でもなく、そして角でもなく桂を選択した。桂以外の3種類だと竜、そして馬の連係プレーで寄せられていた。当時の両者の残り時間は、持ち時間8時間からいずれも15分。藤井はノータイムで桂合いに踏み込んだ。

開幕3連勝後、連敗して迎え、この日敗れると17度目の7番勝負で初の3敗目、初の3勝3敗で最終局突入となるところだった。

「失敗してしまった。どれくらい頑張れるかという形」。終局後、藤井はまるで敗れたかのように、特に1日目の進行について反省したが、確かな終盤力も誇示した一局だった。