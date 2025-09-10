イル ビゾンテの月替わりバッグが登場♡9月はナチュラルなキャメル

イル ビゾンテの人気シリーズ「MONTHLY TOTE BAG」に9月限定カラーが登場♡今月はヘーゼルナッツを意味するキャメル「Nocciola」。上質なコットンキャンバスとシックなブラックのバイソンロゴが洗練された印象を添え、初秋のコーディネートにぴったりです。数量限定・なくなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめです♪価格は税込23,100円。

9月限定カラー「Nocciola」の魅力

(C)IL BISONTE

今月のMONTHLY TOTE BAGは、秋の訪れを感じる「Nocciola(キャメル)」。柔らかなコットンキャンバス素材に上品なブラウンカラーが、ナチュラルで穏やかな存在感を放ちます。

シックなブラックのバイソンロゴが全体を引き締め、オン・オフ問わずさまざまなシーンで活躍します。

上質な素材と使い心地

(C)IL BISONTE

イル ビゾンテのトートバッグは、創業当時から愛されるレザーとコットンキャンバスを使用。軽やかでありながらしっかりした作りで、荷物の多い日にも安心♡

ナチュラルな風合いと柔らかさを兼ね備え、毎日のスタイルに溶け込むデザインです。価格は税込23,100円で、数量限定販売です。

秋の装いに♡イル ビゾンテの月替わりバッグ



数量限定の「MONTHLY TOTE BAG」は、9月はヘーゼルナッツ色「Nocciola」が登場。柔らかなコットンキャンバスとブラックロゴの組み合わせが洗練された印象を演出します♡

全国のイル ビゾンテ店舗や公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Amazonで購入可能。秋の装いに上質なバッグをプラスして、季節感を楽しんでください♪