旅の目的地にしたいと思う「徳島県の道の駅」ランキング！ 2位「もみじ川温泉」、1位は？【2025年調査】
連休中のドライブ計画に、徳島県の「道の駅」巡りを組み込んでみては？温泉や自然に触れられるスポットが多く、魅力満載です。
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国20〜60代の男女238人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、旅の目的地にしたいと思う「徳島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「温泉宿も兼ねているので露天風呂を楽しむこともできるから」（60代男性／千葉県）、「あめご寿司やぼたん鍋などが楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「道の駅と温泉どちらも楽しめて一石二鳥だから」（20代男性／埼玉県）、「温泉がありゆっくりできそうだから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「コンセプトムービーを観たことがあり、海の幸も美味しそうで、施設も綺麗で、子どもも楽しめそうな場所が併設されていたから」（30代女性／神奈川県）、「名物・鳴門金時や鳴門わかめ、すだちを使った料理やスイーツが楽しめます。鳴門金時の焼き芋や芋チップスは特に人気」（50代男性／東京都）、「鳴門の観光スポット（渦潮、大塚国際美術館、鳴門公園など）の案内が充実。旅行前に立ち寄ると便利だから」（20代男性／千葉県）、「子連れでも遊べるエリアや、サツマイモを中心とした野菜や海の幸も堪能できそうだから」（40代男性／長野県）といった声が寄せられ、子ども連れでも楽しめる点が好評価を集めました。
2位：もみじ川温泉（那賀町）／44票山間にたたずむ自然豊かな道の駅「もみじ川温泉」は、紅葉の名所としても知られ、秋には絶景が広がります。温泉施設が併設されており、旅の疲れを癒せるスポットとしても人気。地元の特産品やグルメも楽しめるため、観光客にとっても魅力的な場所です。
1位：くるくる なると（鳴門市）／59票徳島県の玄関口とも言える鳴門市に位置する「くるくる なると」は、新鮮な海産物や野菜が揃う直売所とともに、地元グルメが楽しめるフードコートも充実。鳴門の渦潮や大鳴門橋などの観光名所にも近く、旅の拠点としても最適な道の駅です。
回答者からは「コンセプトムービーを観たことがあり、海の幸も美味しそうで、施設も綺麗で、子どもも楽しめそうな場所が併設されていたから」（30代女性／神奈川県）、「名物・鳴門金時や鳴門わかめ、すだちを使った料理やスイーツが楽しめます。鳴門金時の焼き芋や芋チップスは特に人気」（50代男性／東京都）、「鳴門の観光スポット（渦潮、大塚国際美術館、鳴門公園など）の案内が充実。旅行前に立ち寄ると便利だから」（20代男性／千葉県）、「子連れでも遊べるエリアや、サツマイモを中心とした野菜や海の幸も堪能できそうだから」（40代男性／長野県）といった声が寄せられ、子ども連れでも楽しめる点が好評価を集めました。
