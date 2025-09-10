YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは9月10日、自身のXを更新。整形前後のビフォーアフター写真を公開しました。（サムネイル画像出典：整形アイドル轟ちゃん公式Xより）

YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは9月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形前後のビフォーアフター写真を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】整形アイドル轟ちゃんの劇的ビフォーアフター

「努力と覚悟の勝利だね」

轟ちゃんは「←から→になって人生変わったんだから、痛みと労働に耐えた10年も整形費用1,350万円も安いもんよ」とつづり、2枚の写真を投稿。整形前後の比較ショットですが、顔の輪郭や唇の形などが大きく変わっていることが分かります。また、メイクやヘアスタイルも変化し、劇的な垢抜けに成功。「人生変わった」のも納得です。

ファンからは「ほんとに若返ってる」「努力と覚悟の勝利だね」「ずーっと可愛いし尊敬するよ！」「中も外も全てが格好よすぎる」などの声が寄せられました。

「20代だと思った」

5月11日には「←18歳の時　今(32歳)→　絶対若返ってると思うんだけど、どう？」とつづり、過去と現在の比較ショットを公開していた轟ちゃん。この投稿には「すっっごい綺麗になってる！」「20代だと思った」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)