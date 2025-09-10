「1,350万円も安いもんよ」整形アイドル、劇的ビフォーアフターを披露！ 「ほんとに若返ってる」
YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは9月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形前後のビフォーアフター写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】整形アイドル轟ちゃんの劇的ビフォーアフター
ファンからは「ほんとに若返ってる」「努力と覚悟の勝利だね」「ずーっと可愛いし尊敬するよ！」「中も外も全てが格好よすぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「努力と覚悟の勝利だね」轟ちゃんは「←から→になって人生変わったんだから、痛みと労働に耐えた10年も整形費用1,350万円も安いもんよ」とつづり、2枚の写真を投稿。整形前後の比較ショットですが、顔の輪郭や唇の形などが大きく変わっていることが分かります。また、メイクやヘアスタイルも変化し、劇的な垢抜けに成功。「人生変わった」のも納得です。
「20代だと思った」5月11日には「←18歳の時 今(32歳)→ 絶対若返ってると思うんだけど、どう？」とつづり、過去と現在の比較ショットを公開していた轟ちゃん。この投稿には「すっっごい綺麗になってる！」「20代だと思った」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
