グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は現役歯科衛生士のグラドル・近衛りこさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】ピュア感あふれるスレンダーボディ

☆スレンダーで透明感あふれるモデル兼レイヤー兼歯科衛生士がファーストから完売！



1stDVD『もっと近くに』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年8月31日）

●近衛りこ（このえ・りこ）

6月17日生まれ 新潟県出身 T154cm B75 W58 H83

なんというピュア感、透明感、ナチュラルメイク、そしてB75のスレンダー感。しかも現役歯科衛生士とのこと。

爆乳や超ナイスボディでもないのにファーストDVDからいきなりイベント完売を記録しましたが、これはハマる人は確実にハマるタイプではないかと。今後も超楽しみな方の出現です。

――いつごろ、どちらで撮影した作品ですか？

近衛 5月くらいに、千葉県で撮影しました。

――作品のコンセプトとか、ストーリーとかはありますか？

近衛 私は普段、歯科衛生士として歯医者で働いているんですけど、ストーリーはそれを活かしたものとなっています。

――えっ、現役の歯科衛生士さん？

近衛 はい、そうです。秋葉原なんですけど、昨日も出勤してて。

――えっ、秋葉原で働いているの？

近衛 はい、なので実際の歯医者さんでも撮影しているんですよ。

――サンプルを拝見したら、歯医者のシーンが2種類くらいありましたね。

近衛 そうなんです。多分、ファーストDVDということもあり、私がやりやすいようにストーリー仕立てにしてくださって。実際に働いている歯医者でも撮影しました。

――ということは、千葉以外に秋葉原でも撮影？

近衛 はい、そうです。秋葉原でも撮りました。

――近衛さんのリアルな職場のシーンも入っているわけですね。表紙の黒の競泳水着もなかなか印象的ですが。

近衛 そうですね、これはオイルを使った撮影ですごいヌルヌルになりましたね。

――けっこうハイレグですね。

近衛 そうですね、競泳水着はけっこう好きで個人的にも着たりするので、これはとても楽しかったです。

――イメージDVDはこれからも頑張ろうという感じですか？

近衛 はい、また機会があれば。

――近衛さんは普段は歯科衛生士として働いていて、コスプレイヤーもやられている？

近衛 あっ、そうですね。

――グラビアをやるきっかけは？ 撮影会とかもやられているようですね。

近衛 もともとオタクで。アニメとか、コスプレとかが好きで。イベントとかに出ていたらなんかいつのまにか......。

――DVDも出せて、また新しい展望みたいなものが広がるのでは？

近衛 いままでずっと写真での活動が多かったので、ファンの方も動画をすごく喜んでくださってうれしかったので、今後も動画の作品もやっていきたいです。

――チャームポイントはどこですか？

近衛 頑張って鍛えているので、お尻です。

――では、今の水着について一言、お願いします。

近衛 これはお尻にですね、ギャザーがあって、「これはいいぞ」と思って選びました。

――好きなアニメ作品は？

近衛 『コードギアス』と『鋼の錬金術師』とか。世代があれなんですけど（笑）、好きです。

――お知らせできる情報はありますか？ イベントに出るとか？

近衛 ないです（笑）

――決まった歯医者さんに務めているんですか？

近衛 はい、秋葉原に萌歯医者（アキバ歯科）があって、月に1回くらい勤務しています。それがちょうど昨日（8月30日）だったので、ファンの人と「今日、明日で秋葉原で会えるね」って話したりしました。出勤するときは告知するので、X（@ko_no_e）を見てください。

＊ ＊ ＊

透明感溢れるピュアさで、しかもとってもスレンダー。もしかして若すぎて年齢非公開なのかと思ったほどですが、Xは2011年から利用ということで...。好きなアニメも...ですし。

モデルとしてもかなりの活躍をしているコスプレイヤーさんで、しかも秋葉原勤務の現役歯科衛生士というのもインパクトあり。秋葉原勤務で、DVDを秋葉原で撮影して、秋葉原でイベントというのも画期的すぎる。さすがに喋り方は落ち着いていて、接客対応に慣れた社会人感はありました。

しかもDVDの中身は大胆衣装で、手ブラもありのかなりの露出度じゃないですか。"こりゃファーストから完売するわ"と思いました。

取材・文・撮影／北川昌弘