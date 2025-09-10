12年ぶりのドラマ撮影現場へ髪色も変え…

映画「20世紀少年」のヒロインに大抜擢された女優が40歳に…。4児の母になり、久しぶりの女優業で見せた猜薫狼ぅラリ畛僂話題を呼んでいる。

インスタグラムで「長く女優業をやっていない私にお話を頂き大変恐縮です」と書き出し、24日に放送されるテレビドラマ「放課後カルテ2025秋」(日本テレビ)の告知をしたのは平愛梨。「実際に4男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに不安で仕方ありませんでした」と12年ぶりのドラマ撮影への想いを吐露した。

また「#優しい現場 #台本読むと #日常生活までふとした時に泣けてきたりして感情のコントロールが本当に大変 #髪も暗めにして撮影しました」とタグ付けし、艶やかなロングの黒髪を下した姿で笑顔を見せるオフショットを披露している。

SNS上では「結婚前は天然なイメージ強かったけど、しっかりしたママやっててすごい」「スーパーママだなー」「黒髪かわいい♡清楚系」「黒髪も似合ってます」「いまだに『20世紀少年』カンナのイメージがある」などの声が上がった。

2008年から09年にかけて唐沢寿明主演で3部作が公開された映画「20世紀少年」でヒロイン･カンナ役に抜擢された平は、2011年から「もしもツアーズ」(フジテレビ)の2代目ツアーガイドを担当。タレントとしての活動も行いながら、映画、ドラマ、舞台と人気作に出演した。17年に当時セリエAのインテル・ミラノに所属していたサッカー日本代表の長友佑都(FC東京)と結婚。18年に長男、19年に次男、21年に三男、23年に四男を出産した。