日焼け対策した姿で幼い娘を肩の上に

2021年に未婚のまま長女を出産した、36歳元アイドルの幼い娘との狄道劵轡腑奪鉢瓩肪輒椶集まっている。

「日焼けしたくなくて忍者、笑」とインスタグラムに書き込み、娘を肩の上にのせた肩車姿を披露したのは最上もが。「娘が保育園にいくとき他の子がパパに肩車してもらってるのをみて、いいなあ！やりたい！と言うのでやってあげたらそこからブームがきております。。笑」と綴っている。

また「ママだけど、パパでもある」と続け「なんとかしなきゃだからなんとかするんだけど子育てにおいての"孤独"ってなかなか厄介だ」と吐露。「がんばれーわたしー」と育児に奮闘する様子を見せた。

この投稿に対して「境遇がもがちゃんとそっくりです。私も男気で肩車をするようになりました。父親が居なくたって私だってできる！」「毎日おつかれさまです」「孤独やっかい、ものすごく分かります」「1人じゃないからね」などのコメントが寄せられた。

最上は2011年に「でんぱ組.inc」に加入。キャッチフレーズは「宇宙を駆ける金色の異端児」。17年に脱退後はタレントやモデルとして活動している。