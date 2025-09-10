多くのファンに愛された人気馬、29歳で天国へ

2000年代前半に高知競馬で人気となった競走馬「ハルウララ」が、9日に息を引き取った事が公表され多くの反響が寄せられている。

人気コンテンツ「ウマ娘プリティーダービー」でハルウララ役を担当した声優の首藤志奈はXで「今はまだうまく言葉にできません。私は不器用な人間で、何度負けても走り続けた彼女にどれだけ勇気を貰ったか、背中を押されたか、そんな存在に出会えたことはかけがえのない人生の宝物です」と狎験鏡鐇113戦0勝瓩班蕕餌海韻浸が人気を呼び猊蕕荏箸寮鵜瓩箸靴動貘腑屐璽爐魎き起こしたハルウララへの追悼のメッセージを発表。「天国でもどうか、自由にのびのびと過ごせますように。心からご冥福をお祈りいたします」と自身が演じ多くのファンに愛された人気馬を偲んでいた。

ウマ娘で爛魯襯Ε薀薛瓩魃蕕犬神射イ亮麁志奈

(X@shutoyuki_1219より)

爛Ε淕辞瓩謀仂譴垢襦⊆打呂鬟皀繊璽佞箸靴織ャラクター「ハルウララ」

（公式HPより）

この投稿には多数の追悼メッセージのほか「いいご縁でしたね」「首藤さんがウララちゃんの声で本当に良かった」「生き生きとした声を与えてくださりありがとうございます」「首藤さんの声でウマ娘ハルウララはこれからも走り続けます」といったコメントも寄せられていた。