◇プロ野球セ・リーグ 中日6-3ヤクルト(10日、神宮球場)

中日は岡林勇希選手が4打点をあげる活躍を見せヤクルトに勝利し、連敗を3で止めました。

先発はこの日1軍再昇格を果たしたルーキー・金丸夢斗投手。8月24日以来の1軍マウンドで、初回に2つの三振を奪い3者凡退に抑える素晴らしい立ち上がりを見せます。

すると打線は2回、岡林選手の先制2ランホームランが飛び出し、2勝目を狙う金丸投手へ援護点をプレゼントします。

さらに4回の攻撃では、金丸投手がこの試合2つめの送りバントを成功させて2アウト2、3塁のチャンスを作ると、岡林選手にタイムリーが生まれ2人のランナーが生還。岡林選手はこの試合4打点をあげます。

その裏、ここまで無失点ピッチングを続けてきた金丸投手がヤクルトの主砲に捕まります。ノーアウト1塁の場面、村上宗隆選手を追い込んでからアウトローへ150キロのストレートを投じましたが、逆らわずに逆方向へ運ばれると打球はそのままスタンドイン。2ランを浴び2点差とされます。

それでも金丸投手はこれ以上の失点を許さず、この試合は6回109球、被安打5、5奪三振、2失点の内容。無四球で試合をまとめ、ブルペン陣に後を託します。

すると8回表、相手のエラーと田中幹也選手のタイムリーで2点を追加。3点リードで9回に入ると、抑えの松山晋也投手が登板しました。前回6日の巨人戦ではセーブに失敗し今季初黒星を喫していた松山投手でしたが、この日は無失点で試合を締めてゲームセット。逃げ切った中日は金丸投手にプロ2勝目が、松山投手に40セーブ目が付きました。