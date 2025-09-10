フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さん（３４）、０６年トリノ五輪金メダリストの荒川静香さん（４３）、そして、１９９２年アルベールビル五輪銀メダリストの伊藤みどりさん（５６）のフィギュア女子界のレジェンド３人がプライベートで顔をそろえた写真がＳＮＳで公開され、「国宝」「胸熱すぎます」「最強すぎる！」など書き込みが続々。１万４０００件を超える「いいね！」の反響を呼んでいる。

伊藤さんが９日、自身のインスタグラムで、「神回… しずかさん まおちゃん 私… 念願の３人での女子会… 楽しく貴重な時間を過ごしました…」と食事の場所で写したと思われる笑顔の３ショットをアップ。荒川さんはメガネ姿、浅田さんは笑顔でピースをしており、コメント欄には「え！すごい！豪華過ぎます！」「最強すぎて目ん玉飛び出ました！♥」「まさにレジェンド」「すごいすごいすごすぎます！！なんか…奇跡です」「胸熱すぎます♥」「最強すぎる！！」「三人が揃うなんて尊すぎる♥」「神スリーショット」「正しく『国宝』」「凄すぎます〜感動（涙）」などコメントが殺到している。