Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、9月13日（土）の放送に、アーティストのナナヲアカリがゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

9月13日（土）放送のゲスト・ナナヲアカリは、2016年にニコニコ動画を中心に活動を開始したアーティスト。中毒的でファニーなハイトーンボイスとディスコミュニケーション気味なキャラクターが世代のアイコンとして愛されており、今年1月に発表した楽曲「明日の私に幸あれ」はSNSを中心に話題を集め、ミュージックビデオは1500万回再生を突破している。

さらに、2020年に放送されたTVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。』のエンディングテーマ「チューリングラブ feat. Sou」は、SNSを中心に若者やVTuberから絶大な支持を得て大ヒット。今年2月にはミュージックビデオ再生回数が1億回を突破し、勢いを増すアーティストだ。

そんなナナヲアカリは、8月20日にメジャーデビュー7周年を記念したベストアルバム「フライングベスト2」をリリース。番組では、ナナヲアカリの楽曲制作の背景に迫る。また、番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、ナナヲアカリの人となりやオタクな部分について掘り下げる。

番組収録を終えたナナヲアカリは、以下のようにコメントしている。

本当にいろんな楽曲を知ってくださっていて、まさかの選曲をされた時には衝撃とおもしろさがすごかったです。

あのアニメの話を早口オタク×2の構図で語れてとても楽しかったです。

ぜひお聴きください!!

※ナナヲアカリがゲスト出演する9月13日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250913200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： ナナヲアカリ ※9月13日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net