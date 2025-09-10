◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

巨人・坂本勇人内野手（３６）が技ありの一打を放って試合を決めた。８回１死満塁から代打で登場し、広島・島内の低めチェンジアップをすくい上げて決勝の左犠飛。チームは４連勝で貯金１とし、３位・ＤｅＮＡとの１・５ゲーム差を守った。守護神のＲ・マルティネス投手（２８）はリーグトップの４１セーブ目。西村健太朗（１３年）が持つ４２セーブの球団記録に王手をかけた。

【巨人・坂本勇人内野手のヒーローインタビュー】

―ナイスバッティング

「ありがとうございます」

―得点確認してガッツポーズ

「そうですね、まぁあの、ああいう緊迫した場面だったのでまずほっとしたっていうのと、なんとかチームの勝ちに貢献できてよかったと思います」

―打席に入るときに大歓声

「そうですね、今日も本当に大歓声で打席に立たせてくれたので、なんとかこの期待に応えたいなって、日々頑張っててよかったなと思います」

―打ったのはチェンジアップ

「まぁそうですね、普段から岸田さんにバッティング教えてもらってるので、はい！よかったです！」

―代打で難しさなど

「本当にね、初めて経験してますけど後から出ている選手というのは本当に大変なんだなっていうのは今ね、初めて知りましたし、本当に選手全員で戦っているので、どういう役割にね、なるかわからないですけど、なんとか求められたところで頑張れるようにやっていきます」