◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

２５歳ルーキーの青木香奈子（マイナビ）は１０日、プロアマ戦で最終調整した。

メジャー初出場の今大会はソニーグループが特別協賛。今月から自身１０社目となるスポンサー契約をソニー生命と結んだ青木は、特別な思いで臨む。決勝ラウンドではパー３の４ホール（４、８、１４、１６番）でソニー生命からホールインワン賞２００万円が達成者全員に贈られる。青木は「まずは予選通過して、決勝ラウンドでホールインワンを達成出来るように頑張ります」と意欲を燃やした。

大洗ＧＣは昨年の最終プロテストで、６度目の挑戦で悲願の合格をつかんだ思い出の地。「ラフが長いし、距離も長い。特に気をつけなきゃいけないのは１８番の右ラフ。最終日につかまってパーは取れたけど、あそこはＮＧ！ １８番の左バンカーもＮＧ！」と実体験をもとに警戒する一方で、「すごい回ったコースなのでマネジメントは覚えてる。楽しく回れるかな」と待ち望んだ。

頼れる相棒と再会した。昨年の最終プロテストの３日目、最終日にコンビを組んだハウスキャディーの荒井洋子さんと今大会も再タッグを組む。青木は「ヤバい！ また一緒に回れてうれしい」。荒井キャディーは「香奈子ちゃんは１年後に絶対に来ると信じてた。感激です。熱く、全力でサポートします」と声を弾ませた。

今大会は公式グッズ「選手メッセージタオル」が販売され、青木は「笑顔で挑む未来へ アオカナＧＯ！」と記した。２週前のニトリレディスで自身１１試合ぶりに予選通過し、２１位と上り調子。自身初のメジャー大会へ「伸ばし合いより耐えるゴルフになる。バーディーを１日３つ取ることを目標に頑張る」と意気込んだ。