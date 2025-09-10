俳優の平方元基が、主演予定だったミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」（２０〜２８日＝埼玉・ウェスタ川越※プレビュー公演、１０月７〜２８日＝東京・日生劇場）を全日程降板することを主催の東宝が公式サイトで発表した。

人気コミックをミュージカル化した「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」は、２０２３年に世界初演され今回２年ぶりの再演。平方はダブルキャストの森崎ウィンとともに主人公のロイド・フォージャー役を演じる予定だった。新たなロイド役は木内健人が務める。

東宝からの発表文書は以下の通り。

平素より東宝演劇に格別のご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。

お客様にご案内申し上げます。

本公演に出演を予定しておりました、ロイド・フォージャー役の平方元基は、体調不良のため、出演予定の全日程を休演させていただきます。なお、同役は木内健人が務めさせていただきます。

平方元基の出演予定回につきまして、９月２１日（日）１７：３０公演、９月２３日（火・祝）１２：３０公演は同役を森崎ウィンが務めさせていただき、９月２６日（金）以降の公演回は９月１９日（金）までを目処に、追ってご案内申し上げます。

また、森崎ウィンの出演予定回に変更はございません。

お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。

心より深くお詫び申し上げます。

なお、誠に恐れ入りますが、出演者変更に伴う他日への変更・払戻しはいたしかねますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

平方元基コメント

この度は楽しみにしてくださっていた方々にご心配をおかけし申し訳なく思っております。

養生に努めつつ、なにより作品の成功を祈っております。

本作に関わらせていただきましたこと心より感謝いたします。