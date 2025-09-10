【線状降水帯発生】長崎県･熊本県

長崎県と熊本県に１０日（水）朝「線状降水帯」が発生しました。活動が活発化している秋雨前線に向かって、梅雨末期のような「暖かく湿った空気が」流れ込んだこと、そして高い海水温が「線状降水帯」が発生した原因でした。なお、

雨のシミュレーション１０日（水）～１１日（木）

雨の中心は九州南部に移りそうです。

雨のシミュレーションは画像で確認できます。

［雨の予想（多い所）］

▶１１日（木）に予想される１時間降水量

福岡県 ４０ミリ

佐賀県 ３０ミリ

長崎県 ３０ミリ

大分県 ３０ミリ

熊本県 ４０ミリ

宮崎県 ５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ５０ミリ

▶１０日（水）１８時～１１日（木）１８時に予想される２４時間降水量

福岡県 ８０ミリ

佐賀県 ６０ミリ

長崎県 ６０ミリ

熊本県 １００ミリ

宮崎県 １２０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １５０ミリ

雨雲が予想以上に発達した場合や同じ場所で降り続いた場合には、大雨警報を発表する可能性があります。

【発雷確率】シミュレーション 九州地方全域に「雷注意報」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

週間予報（福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島）

各県５地点ずつ掲載しています、例えば福岡県の場合、福岡・北九州・飯塚・久留米・大牟田です。秋雨前線の影響のため、雨の予報が多くなっています。週間予報１１日（木）～１７日（水）を、画像で掲載しています。

