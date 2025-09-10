今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜が9日、東京・文京区で営まれ、葬儀委員長を務めた橋さんの所属事務所・夢グループ社長の石田重廣さんと保科有里さんが取材に応じました。

石田さんは「橋さん感謝です。僕は橋さんに感謝。橋さんは引退して、そしてもう一回復活したいんだと、それならば橋さんは歌が好きなんだから復活すればいいじゃないかと。その時に橋さんが話したのが、“俺はもう死ぬまで絶対歌うぞ”という死ぬまで歌うというものを本当に全うしました。言葉を話すことができなくなる寸前まで歌を精いっぱい歌った。その橋さんに僕は感謝でご苦労さん、それと同時に素晴らしかったね、かっこよかったよ」と言葉を贈ったことを明かしました。

続けて石田さんは「だって橋さんは昭和の大スター、平成でもスター、令和になっても常に日本全国の皆様が関心を持って78歳で大学に入学するとはね。その大学もちゃんと単位を取って来年の春、3月卒業の予定になっていました。それだけが僕は悔しいので、橋さんも悔しがってると思うんですよ。入学式も一緒に行きました。卒業式も一緒に行くという約束。今日の橋さんの顔を見ながら悔しい。自分の中で悔しい」と、唯一の心残りだと明かしました。

また、橋さんについて保科さんは「これまではファンの方のために一生懸命歌われてたと思うんですが、アルツハイマーになってからは自分のために一生懸命歌われたような気がして、それをお客様が感動されて本当に温かい拍手で声援がいっぱいでよかったと思います」とコメントしました。

通夜には他にも歌手の錦野旦さん（76）や川中美幸さん（69）、橋さんがかわいがっていた後輩の三田明さん（78）ら、親交のあった歌手仲間などが参列し、橋さんとの別れを惜しみました。