不倫はいけないことだと誰もがわかっているはずなのに、誘惑に負けてしまう人が多いですよね。最近はオンラインでの出会いも多く、パートナーが知らない間に不倫していた、なんてことも……。今回は、スマホゲームにハマった妻が不倫までした話をご紹介いたします。

スマホゲームがきっかけで不倫

「妻がスマホゲームにハマって、オンライン上で出会った人と不倫しました。俺が単身赴任になったことが寂しくてスマホゲームにハマり、さらにそこから不倫まで発展したらしいです。今っぽい不倫の手口ですよね……。そもそも不倫が発覚したのは、俺が妻には内緒で単身赴任先から家に帰ったときに、不倫相手の男と鉢合わせたことがきっかけ。なんとなく妻のことはあやしんではいたけど、まさか不倫相手を家に連れ込むような非常識な人だとは思わなかったので、あ然としましたよ。

さらに驚いたのが、妻は開き直って『私はこの人と付き合うの！』と目の前で宣言したこと。ただ不倫相手は『なに言ってんの？』『俺は別に付き合う気ないけど……』と言って、妻を単なる遊び相手としか思っていなかったみたいです。その後、妻は泣いて謝ってきたけど、もう気持ちは完全に冷め切っていたので離婚しましたよ」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ スマホゲームで知り合って不倫に発展するなんて、怖いですよね……。夫と鉢合わせたというのに、開き直って目の前で交際宣言するのは、あまりにも現実が見えてなさすぎです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。