グラビアアイドル芸人の高田千尋（40）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。汗だくショットを投稿した。

「ヨガの先生にまで一目置かれる代謝の良さ」とつづり、緑のタンクトップを着たヨガ後の写真を公開した。「今日海予定だったんだけど みんな忙しくて無しに なのでハードめのレッスン行ったら死ぬかと思たよ 2kg弱越えた体も2週間でストンと1kg落ちたのであと1・5kg〜2kg来月までに落とす」と意気込みも記した。

高田は青森市出身で、明星大在学時から、青森東高同級生の高坂友衣とお笑いコンビを結成して活動してきた。ファンや芸人仲間の間では「隠れ巨乳」と評判だったため、30歳からグラビアを始め、16年3月25日に自身初となるグラビアDVD「BURN」を発売。その後もセクシーショット満載のイメージビデオなどを発売し、あどけない顔のFカップボディーを水着やランジェリーショットで披露してきた。21年に「ばーん」解散後はピンでのグラビア芸人や、ものまね芸人としても活動を継続し、ものまね専用のインスタグラムアカウントも持つ。競輪番組などにも出演している。自身のSNSでは競輪番組や、水着などのプライベート写真なども投稿している。