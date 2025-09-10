若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）がMCを務める音楽バラエティ番組『M:ZINE』（テレビ朝日系）発のライブイベント『M:ZINE LIVE』が、9月9日にさいたまスーパーアリーナで開催された。若井が自身のInstagramにオフショットを投稿している。

（関連：【写真】ミセス 若井滉斗、DJスタイルのビジュアルに反響 「ネイル可愛いー！」「イケ散らかしとる」）

イベントに出演したのは、IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZの4組。若井は「僕のひょんな一言から実現した今回のライブ。DJになったりダンスモンスターになったり、、盛りだくさんでしたねー。出演してくれた4組のアーティストも最高だったね。M:ZINEの歴史に刻まれるとっても素敵な一日でした。これからもM:ZINEをよろしくねっっっ。また放送で会いましょう」と綴り、星が散りばめられたネイルアートやサングラスにヘッドフォン、ゴールドのネックレスを首にぶら下げ、DJとしての衣装を披露している。

コメント欄には「ネイル可愛いー！」「ひろぱのDJ像イキってるなぁ笑」「もっくんと涼ちゃんも見に行ってたんですね」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）