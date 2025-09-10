日本vsアメリカ 試合後の森保一監督会見要旨
日本代表は現地時間9日、国際親善試合でアメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。
以下、試合後の森保一監督会見要旨
●森保一監督
「アメリカにおめでとうございますとお伝えしたい。我々は外部の人間だが、非常に難しいチーム作りの中、監督以下、チームとして今までのメンタリティを持ちながらも目標に向かっていくところを試合の中で見させていただいた。ライバルではあるが、日頃の努力に賛辞を送れればと思っている。試合は入りの部分から選手たちはアグレッシブにハードに戦ってくれて、我々が難しいアウェーの中でも勝利したいんだという気持ちを持って戦ってくれたと思う。しかしながらいい守備からいい攻撃にという部分で、チャンスを作りきれず、決めきれずというところで、もし序盤で決めていれば相手のリズムを崩せて、リズムに乗れたと思う。プレッシャーのところが曖昧になったり、守から攻への最初のパスコースをうまく作れず、ボールホルダーが前選択をできず、相手のプレッシャーの中でかいくぐっていかないといけないところでクオリティーが足りず、相手にペースを渡してしまった。0-1、0-2という難しい展開の中、今回総替えで試合に臨んだ中で、システム変更、人の変更で、選手たちに難しい戦いをさせてしまった敗戦の責任は私にある。ビハインドを負っても新しいことにチャレンジする部分、粘り強く最後まで戦うところ、日本人のメンタリティーをプレーで表現してくれたと思う」
―(現地記者から)今日のアメリカ代表のシステムは韓国戦と異なっていたが、今日のアメリカをどう感じたか。
「まずは監督が相手に合わせて戦うということも持ちながらも、自分たちがどう選手を活かし、どう選手を使うかを韓国戦でも試していると見ていた。明らかに韓国戦はミスマッチでアメリカがペースを握れていなかったので、今日は我々のスカウティングをした場合、システムを変えて合わせてくるということは予想はしていた。ポチェッティーノ監督がいろんなシステムと選手を使いながら今日の試合に臨んでくることで考えていた。」
―(現地記者から)特に印象的だった選手はいるか。
「プリシッチ選手、バログン選手の個の力で失点した場面もあったし、彼らがトップリーグでプレーしているところを感じた。ヨーロッパの5大リーグでプレーしている選手が要所要所に力のあるプレーを見せたなか、MLSの選手たちも非常にフィジカルが強く、良いプレーをしていると感じた」
―(現地記者から)若く経験の浅い選手を起用したが、どうやって先発を決めたか。
「勝利を目指して戦うところは代表チームが第一に考えているところで、私自身も選手の経験は浅いが、自信を持ってピッチに送り出して、アウェーの中で勝利を目指してチーム編成した。若い選手を起用しているところでは、我々の目標はW杯で優勝するところ。世界で勝つためにチーム作りをしていかないといけないところで、一部のコアな選手だけのレベルアップと経験の場ではなく、チームを幅広く底上げし、最終的にW杯で最強・最高のチームを作るということで若手を起用した。選手たちにも試合が終わってからも話したし、普段からも1チームの強化だけでなく、2チーム、3チーム編成できる選手層でなければ、W杯で勝っていけないので、そういったチャレンジをこれまでもしてきたし、これからもチームを固めることと並行してやっていきたい」
―昨日の時点でメンバーを代えるに当たってうまくいかない部分もあると話していたが、本番を見据えて厳しい結果となったことの受け止めは。今回はW杯シミュレーションを兼ねた2試合だったと思うが、どのような遠征になったか。
「負けた悔しさと、負けたことへの監督としての責任は重いものがあると考えている。しかしながらアジアでの戦いで2チーム編成、3チーム編成にして勝てたことは間違いなく日本代表全体の底上げはできていると思うが、今日のような世界レベルのチームと対戦した時、2チーム、3チームで戦いができるかというところで答えが出たと思っている。敗戦は非常に悔しいが、これから伸び代のある日本代表の選手たちが世界の強豪国アメリカと戦い、課題が出たところ、これから伸ばしていかないといけないところを体感できたことが何より大きな個人とチームの財産になったと思う。そこはまた今後、この悔しさをどうやって結果をもって覆していくかはさらにレベルアップを目指してもらいたい。遠征においては非常にこれも意義があったと思っている。中2日で西から東に移動し、時差が3時間あるというところで、中2日で3時間の時差というところをどう調整するかの厳しさを体感しながら今日の試合に挑めた。W杯では中2日はないが、時差がある中、気候が違う中での移動を伴った時のコンディション調整をもっと細部にこだわってやっていかないといけないと感じた。西から東はプラス3時間、東から西はマイナス3時間と細かい時差調整をしたり、環境の変化でどうパフォーマンスを発揮するかは非常に必要な経験になると思っている」
―後半17分に鎌田大地、南野拓実、三笘薫を投入したが、ゲームプランにあったのか。起用の意図は。
「できればスタートのメンバーで勝ち切るところが一番の理想だと思っていたが、アメリカ代表の選手を見てもそう簡単には逃げ切りの選手交代は難しいと思っていた。スターティングメンバーがどれだけ頑張れるかを見た中、最後にできれば0-0のまま行って、相手を無失点に抑えた中で攻撃的な選手、チームのギアをさらに入れていける経験ある選手を投入しようと理想としては考えていた。いずれにしても途中で交代出場してくれた選手がギアを上げてくれた点では、先発から出ても戦力になる、サブから出てもギアを入れてくれるという選手たちが力を見せてくれたと思っている」
―ファーストチームとの差があることが現実問題として明らかになったが、どのような部分に差があると感じたか。
「全員が全員ではないが、局面局面で見るとプレースピードが早くなった時の判断力、予測能力をもっと上げた中でプレーの決断につなげていかないといけないところに差があると感じた。失点シーンに出てきた局面局面での間合いの違い、フィジカルをもっと強く、予測を持って相手の動きを止める部分はさらに上げてもらいたい選手が何人かいたと思う」
―GKからのビルドアップなど、やり方を変えた部分でいいトライをしたと思うが、どんな意図を持ってトライしたか。またどのようにフィードバックをしていくか。
「我々がこれからさらに力をつけていく、力を上げていくためにはまず選手層というところで世界トップ基準で戦える選手を増やすことが必要だということで、ハイレベルな戦いでベテランも含めて起用した部分と、3バックと4バックという部分ではこれからの戦いの中で、システムの選択肢をより我々が持つことで対戦相手を上回っていくことが可能になってくると思う。今日の試合でも前半から後半へとシステムを変更し、我々のレベルアップにつなげられるようにトライした。フィードバックはコーチ陣がロッカーで話していると思うし、代表は試合が始まる前から帰る準備をしないといけない。ホテルに帰ったら食事を取って、できるだけ早く所属チームに戻すことをしないといけない。コミュニケーションは短い時間でできるが、選手へのフィードバックは次の活動になると思う。またこれからコーチ陣、スタッフでヨーロッパを回るので、選手視察に行った際にコミュニケーションを取れる時は選手からもフィードバックをもらい、我々からもフィードバックできればと思う」
―2試合連続で無得点という課題がある。交代策でもギアが上がり切らなかった印象があるが、強豪に対する打開策は。
「チームとして活動を重ねながら戦術の共有をして、クオリティーを高めていくことが得点チャンスをより多く作ること、最後に得点を決め切るところにまずはつながっていくと思う。今回の2試合は無得点に終わったのは本当に悔しいし、攻撃の部分で得点を奪っていかないと勝てない、勝つ確率は下がっていくことは当たり前のことだと思うので、得点にはこだわっていきたいと思う。クオリティーのところ、連係のところはさきほども話したが、3月にW杯を決めて、6月、7月と大幅にメンバーを変えている。久しぶりに一緒に活動した選手たちがもともと持っているコンビネーションはあると思うが、強度、クオリティーが上がった相手の中で、そのブランクというところは多少あったと思う。今回はアジアでの戦いから世界の戦いに変わって、相手のゴール前で止めるフィジカル、クオリティーは格段に違うので、ここからチームとしてもよりチャンスを作って決め切るところをこだわっていかないといけないと考えている」
(取材・文 竹内達也)
