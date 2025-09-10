「敗戦の責任は私にある」森保監督、先発11人変更テストに手応え「何より大きな個人とチームの財産になった」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
メキシコ戦(△0-0)から時差の都合で中2日に満たない準備期間で迎えたアメリカ戦、日本代表は先発11人全員を入れ替える大胆な布陣で挑んだが、結果は伴わなかった。それでも試合後、森保一監督は「システム変更、人の変更で、選手たちに難しい戦いをさせてしまった敗戦の責任は私にある」と振り返りつつも、今回のテストには前向きな感想を口にした。
試合後、森保監督は大胆な先発変更の意図について「我々の目標はW杯で優勝するところ。世界で勝つためにチーム作りをしていかないといけないところで、一部のコアな選手だけのレベルアップと経験の場ではなく、チームを幅広く底上げし、最終的にW杯で最強・最高のチームを作るということで起用した」と説明。その上で「選手たちにも試合が終わってからも話したし、普段からも1チームの強化だけでなく、2チーム、3チーム編成できる選手層でなければ、W杯で勝っていけないので、そういったチャレンジをこれまでもしてきたし、これからもチームを固めることと並行してやっていきたい」と先を見据えた。
対戦相手のアメリカが主力を起用してきたこともあり、この結果は日本の選手層の現在地を図れるものとなった。
森保監督は「アジアでの戦いで2チーム編成、3チーム編成にして勝てたことは間違いなく日本代表全体の底上げはできていると思うが、今日のような世界レベルのチームと対戦した時、2チーム、3チームで戦いができるかというところで答えが出たと思っている」と指摘。「敗戦は非常に悔しいが、これから伸び代のある日本代表の選手たちが世界の強豪国アメリカと戦い、課題が出たところ、これから伸ばしていかないといけないところを体感できたことが何より大きな個人とチームの財産になったと思う。そこはまた今後、この悔しさをどうやって結果をもって覆していくかはさらにレベルアップを目指してもらいたい」と語った。
日本代表は今回のアメリカ遠征で、6日夜に西部オークランドでメキシコ戦を終えた後、約4時間かけて3300kmの移動を行い、9日夜に東部コロンバスでアメリカ戦を戦うという日程をこなした。両都市には3時間の時差があるため、試合間隔は43時間ほど。W杯出場国との対戦をしながら、W杯より厳しいコンディション調整をシミュレーションできる意義も大きかった。
森保監督は「中2日で西から東に移動し、時差が3時間あるというところで、中2日で3時間の時差というところをどう調整するかの厳しさを体感しながら今日の試合に挑めた。W杯では中2日はないが、時差がある中、気候が違う中での移動を伴った時のコンディション調整をもっと細部にこだわってやっていかないといけないと感じた。西から東はプラス3時間、東から西はマイナス3時間と細かい時差調整をしたり、環境の変化でどうパフォーマンスを発揮するかは非常に必要な経験になると思っている」と受け止めた。
アメリカ戦では選手起用に加えて、後半45分間かけて4バックシステムのテストも実施。いずれのテストもこの試合で結果として実を結ぶことはなかったが、W杯本大会までに少しでも仕上げていきたいところだ。さらに森保監督は選手の成長にも期待。「全員が全員ではないが、局面局面で見るとプレースピードが早くなった時の判断力、予測能力をもっと上げた中でプレーの決断につなげていかないといけないというところや、失点シーンに出てきた局面局面での間合いの違い、フィジカルをもっと強く、予測を持って相手の動きを止める部分はさらに上げてもらいたい選手が何人かいた」と個人能力のレベルアップを求めていた。
(取材・文 竹内達也)
メキシコ戦(△0-0)から時差の都合で中2日に満たない準備期間で迎えたアメリカ戦、日本代表は先発11人全員を入れ替える大胆な布陣で挑んだが、結果は伴わなかった。それでも試合後、森保一監督は「システム変更、人の変更で、選手たちに難しい戦いをさせてしまった敗戦の責任は私にある」と振り返りつつも、今回のテストには前向きな感想を口にした。
対戦相手のアメリカが主力を起用してきたこともあり、この結果は日本の選手層の現在地を図れるものとなった。
森保監督は「アジアでの戦いで2チーム編成、3チーム編成にして勝てたことは間違いなく日本代表全体の底上げはできていると思うが、今日のような世界レベルのチームと対戦した時、2チーム、3チームで戦いができるかというところで答えが出たと思っている」と指摘。「敗戦は非常に悔しいが、これから伸び代のある日本代表の選手たちが世界の強豪国アメリカと戦い、課題が出たところ、これから伸ばしていかないといけないところを体感できたことが何より大きな個人とチームの財産になったと思う。そこはまた今後、この悔しさをどうやって結果をもって覆していくかはさらにレベルアップを目指してもらいたい」と語った。
日本代表は今回のアメリカ遠征で、6日夜に西部オークランドでメキシコ戦を終えた後、約4時間かけて3300kmの移動を行い、9日夜に東部コロンバスでアメリカ戦を戦うという日程をこなした。両都市には3時間の時差があるため、試合間隔は43時間ほど。W杯出場国との対戦をしながら、W杯より厳しいコンディション調整をシミュレーションできる意義も大きかった。
森保監督は「中2日で西から東に移動し、時差が3時間あるというところで、中2日で3時間の時差というところをどう調整するかの厳しさを体感しながら今日の試合に挑めた。W杯では中2日はないが、時差がある中、気候が違う中での移動を伴った時のコンディション調整をもっと細部にこだわってやっていかないといけないと感じた。西から東はプラス3時間、東から西はマイナス3時間と細かい時差調整をしたり、環境の変化でどうパフォーマンスを発揮するかは非常に必要な経験になると思っている」と受け止めた。
アメリカ戦では選手起用に加えて、後半45分間かけて4バックシステムのテストも実施。いずれのテストもこの試合で結果として実を結ぶことはなかったが、W杯本大会までに少しでも仕上げていきたいところだ。さらに森保監督は選手の成長にも期待。「全員が全員ではないが、局面局面で見るとプレースピードが早くなった時の判断力、予測能力をもっと上げた中でプレーの決断につなげていかないといけないというところや、失点シーンに出てきた局面局面での間合いの違い、フィジカルをもっと強く、予測を持って相手の動きを止める部分はさらに上げてもらいたい選手が何人かいた」と個人能力のレベルアップを求めていた。
(取材・文 竹内達也)