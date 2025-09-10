DF陣緊急事態で試される瀬古歩夢、アメリカ遠征最長出場で左SB起用も「そういうオプションも必要」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
2試合を通じて135分間。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)はアメリカ遠征でチーム最長の出場時間を記録し、北中米W杯への生き残りに向けて大きく前進した。
6日のメキシコ戦(△0-0)は3バックの左でフル出場し、ミスはありながらもクリーンシートを達成。「ゼロで抑えることは自信にもなった。でも一つ一つのディテールをもっともっと上げていかないと、強い相手になった時には一つのミスで失点につながると思う」と課題と収穫を手にした。
さらに中2日で迎えたアメリカ戦では後半から、本職ではない4バックの左SBで途中出場。「守備の部分ではうまく対応できたと思うけど、攻撃の部分では難しかった。引かれた時にどう関わっていいかは難しかった」と振り返りながらも、自身の役割を冷静に咀嚼しながら取り組んでいたようだ。
「W杯で戦っていくためにはそういうオプションも必要。仕掛けてくるウインガーがいれば左SBに入って守備で貢献できると思うし、一つのオプションとして持っていたらいいんじゃないかと思う」。その上で結果にも責任を持ち、先を見据えていた。
「守備の部分ではガツガツ行けたし、正直に言ってアジア予選よりやりやすかった。だけど結局は最後の質であったり、そういうところを上げていかないと強豪国に勝っていくには難しい。惜しいところまで行けても結局点を取らないと勝てないスポーツ。後ろも点をやられたら勝てない。今日も2失点したけど2失点とも防げた失点なので、個人個人が見つめ直してやっていかないといけない」
次はパラグアイ、ブラジルという南米のW杯出場国との2連戦。依然としてCBには負傷者が重なっており、瀬古にかかる期待は大きい。
「まだ選ばれるかわからないけど、しっかりチームで結果を残して選ばれるように頑張りたい」。そう謙虚に語った25歳はまず移籍1年目のリーグ・アンで結果を残し続ける構えだ。そして「もちろん(10月に)戦う機会があれば、しっかりどんどん自分たちがチャレンジャーの気持ちを持ってチャレンジしたほうがいい。チャレンジしたほうがまた課題が生まれると思うので楽しみ」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)
