怪我などを経て再び台頭のDF倉橋幸暉(鹿島ユース)。U-17日本代表で悔しさをぶつけて“自分も”
チームメイトたちの活躍に負けない。高校1年生のDF倉橋幸暉(鹿島ユース)が、「第27回国際ユースサッカーin新潟」に臨むU-17日本代表に選出され、今年初となる年代別日本代表入り。昨年、U-15日本代表としてフランス遠征、クロアチア遠征を経験していた注目DFが怪我や体調不良による3か月間の離脱などを経て、“代表”に戻ってきた。
10日までの3日間のトレーニングでは、小野信義監督やコーチ陣に「ちょっと目の色が違うな」「変わってきているな」と印象付けるような動き。「(今年、)最初の方はプレーできなかったんで、その悔しさをここで出して、これから代表に欲しがられる選手になりたいなと思っています」というDFが、代表定着へ猛アピールしている。
今回はU-16世代中心のメンバー構成で、1歳年上のU-17世代の選手も6選手が参加。倉橋は「自分の特長がボール持ったら運んでいくことと、競り合いで負けないところなんで、そこは誰にも負けないようにするんで、見て欲しいです」。目指すはU-17世代以上の活躍。自分の持ち味を発揮し、U-17ワールドカップ(11月)メンバー入りも狙う意気込みだ。
「同じチームで結構選ばれてる人もいる中で、自分だけ行けないのは悔しいんで、自分の代というよりは、1個上の代表に入っていけるような感じでいきたいです」。9月9日まで行われたU-17日本代表のフランス遠征に、鹿島ユースからともに先輩のFW吉田湊海やDF元砂晏翔仁ウデンバら4選手が参加。普段ともにトレーニングしているチームメイトと一緒に世界で戦えるように、“個人昇格”を狙う。
倉橋は6月に復帰してプレミアリーグEAST、日本クラブユース選手権(U-18)大会で出場機会を増やしてきた。だが、日本一に輝いた日本クラブユース選手権は準決勝、決勝と出番無しに終わり、「ほんとに悔しかった」。そこからまた状態を上げ、プレミアリーグEAST・横浜FCユース戦(9月6日)で先発フル出場して1-0で勝利。U-17フランス遠征メンバー不在で自分も結果を出せることを示して今大会に乗り込んでいる。
強豪・鹿島ユースで台頭中のDFは今回、元砂らから教わってきたという海外の速い選手や強い選手への対応も活かし、U-17ウェールズ代表やU-17オーストラリア代表、U-17新潟選抜を封じ込むか。“自分も”実現するため、この3試合で全力を尽くす。
(取材・文 吉田太郎)
強豪・鹿島ユースで台頭中のDFは今回、元砂らから教わってきたという海外の速い選手や強い選手への対応も活かし、U-17ウェールズ代表やU-17オーストラリア代表、U-17新潟選抜を封じ込むか。“自分も”実現するため、この3試合で全力を尽くす。
