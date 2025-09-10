穿くだけでシャレる「デニムパンツ」→【studio CLIP】に売ってた！

この秋のデニムパンツは、シルエットで遊ぶのが正解かも！【studio CLIP（スタディオクリップ）】では、ゆったり感が今っぽいワイドデニムや、丸みのあるバレルシルエットなど、穿くだけでシャレるデザインが勢揃い。どの形も日常のカジュアルコーデをグッと新鮮に格上げしてくれるので、自分らしい1本を見つけてトレンド満点のスタイルを楽しんで。

1点投入で最旬スタイルが叶うバレルシルエット

【studio CLIP】「バレルデニムパンツ」\5,990（税込）

トレンド感重視の女性には、穿くだけで今っぽくなるバレルデニムパンツがおすすめ。公式オンラインによると「膝の切り替え下からカーブをつけることで、立体的に丸いコクーンシルエット」に仕上げたのだそう。ゆったりとしたフォルムとウエストゴム仕様で、楽な穿き心地にも期待大。爽やかなブルー、モードなブラックに加え、古着のようなオーバーダイ加工を施したブラウンの3色をラインナップ。

きれいな形とビンテージ感のある加工が魅力のタックデニムパンツ

【studio CLIP】「タックストレートデニムパンツ」\5,790（税込）

ビンテージライクな色落ち加工が目を引くデニムパンツ。フロントの2タックで腰まわりはゆったり、裾にむかってストンと落ちるシルエットで、ラフなのに野暮ったく見えないのが嬉しいポイント。きれいな形で大人っぽさもありつつ、ウエストは楽チンなゴム仕様。Tシャツやスウェット、ゆるっとシャツと組み合わせれば、今っぽいリラックスコーデが簡単に完成します。

スタイルアップ期待大！ 1本あると頼れるテーパードシルエット

【studio CLIP】「テーパードデニムパンツ」\5,500（税込）

タイムレスに長く愛せる1本が欲しい。それならベーシックな形のテーパードシルエットがぴったり。公式オンラインによると「太ももやお尻まわりはゆったり、腰や足首は体のラインに沿うので絶妙なゆとりが体型カバーとスタイルアップを叶えます」とのこと。ウエストフロントはすっきり、バックゴムで楽とキレイ見えを両立。合わせるトップスを選ばないデザインなので、カジュアルからクリーンまで幅広く活躍してくれます。

カジュアル感と女性らしさを兼ね備えたデニムスカーチョ

【studio CLIP】「タックデニムスカーチョ」\6,490（税込）

フェミニン派さん必見のパンツを発見！ デニムのカジュアル感とスカート見えの女性らしさを兼ね備えた1本。軽やかな素材感とボリュームのあるフレアシルエットは穿くだけで華やかな印象に。動きやすさとリラックス感の両方を叶えてくれそうです。シンプルなトップスを合わせるだけでも、旬のラフカジュアルに。ブラウスを合わせて大人ガーリーに仕上げるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子