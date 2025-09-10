「これは酷い」「めっちゃ分かる」FW都倉賢のX投稿が表示回数160万超え
栃木シティのFW都倉賢が8日に自身のX(旧ツイッター/@tokurasaurus)を更新し、サッカーでの怪我を明かした。
都倉は「ウルヴァリンにやられたぜ…。サッカーやる時は爪切ろうぜ よろしくな!」と綴り、1枚の写真を掲載。鎖骨付近に痛々しい引っかき傷を負ったようだ。
フォロワーは「これは酷い」「痛そう…」「やばいめっっっっちゃ分かる」「ほんま痛いんよな...」「本当に爪伸びてる状態で試合をやるのは危険」と反応している。
都倉は続く投稿で「(ワンピースの)黒髭説も… 他に誰かいないかな?!」と問いかけるとともに、引っかき傷がエナジードリンク『モンスターエナジー』のロゴに似ていることから「これを機にどこかのエナジードリンクメーカーがスポンサードしてくれたりして… マーケティングとしては最高だと思うんだよなー笑」と述べた。
引っかき傷の写真を載せたポストは大きな反響を呼び、10日時点で160万を超える表示回数を記録している。
ウリヴァリンにやられたぜ…。— 都倉賢 Ken Tokura (@tokurasaurus) September 8, 2025
サッカーやる時は爪切ろうぜ
よろしくな! pic.twitter.com/LoRFIT6ISj