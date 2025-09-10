9月10日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、日本全国からさまざまなアート作品を集めた「秋の芸術大賞」を開催した。

審査員ゲストとして広瀬すず、ダイアン、プレゼンターとして銀シャリ、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、武田双雲が登場。

「秋の芸術大賞」で紹介したアート作品は、

・「バナナで作る千鳥＆かまいたち」：バナナ彫刻の達人が千鳥とかまいたちの顔をバナナで制作

・「段ボールで作る千鳥」：ちぎった段ボールを接着剤で貼り付け、光と影のコントラストで影絵を表現するアート

・「法廷の広瀬すず」：法廷画家が裁判の様子を短時間で描く法廷画で広瀬を描く

・「チョークで描く千鳥かまいたち」：美術部の高校生が黒板に描くアート企画

・「後に価値が出るアート」：銀シャリ・鰻和弘のリアルな髪の毛を使ったアートを紹介

・「顔ハメアート」：「モナ・リザ」や「真珠の耳飾りの少女」などの名画に自分の顔をはめ込むアート

・「様々なノブアートを紹介」：砂、鉛筆、洗顔ソープなど様々なもので作ったノブを紹介

・「野田が作ったノブゲーム」：マヂカルラブリー・野田が監修したアクションゲーム「NOBU 〜信〜」を紹介

・「リレー書道対決」：書道家の武田が考案したチーム対抗書道対決

と、ユニークなアートが集結した。

最終的に「本日のアート大賞」に選ばれたのは、黒板アートの「チョークで描く千鳥かまいたち」。アートを描いてくれたのは、黒板アートの全国大会で2連覇している大阪の好文学園女子高校の美術部の学生たち。

全国大会での2023年の最優秀賞作品は「今、この瞬間を。」で、「学生時代で時が止まってほしい」という願いを込めたもの。2024年の最優秀賞作品は「流星群のその先へ」で、「短い高校3年間を一夜限りで輝く流星群」として表現している。今年は三連覇がかかった作品制作に間もなく取りかかるという忙しい中、今回アートを披露してくれた。

まずは、各自で描く人物の担当を決め、グループLINEなどを使って全員で完成の目標を共有しながら制作を進め…11人の部員がチームスポーツのようにそれぞれの強みを活かし、8時間半かけて作品が完成！

タイトルは「芸人＆女優バースト」。中央に大きく広瀬が描かれ、その周りを千鳥とかまいたちが囲み、ミニサイズのダイアンが描かれている。

スタジオで生披露され作品を見た広瀬は「すごい！」「立体的ですし、写真みたいな感じで面白い」と感動。

高校生たちが一番苦労したのは濱家隆一の顔とのこと。担当した学生は、「目との距離がちょっと曖昧で…」と苦労を語り、スタジオを笑わせた。一方、一人だけ目からビームが出ていることに山内健司が「俺なんでビーム出てる？」とツッコむ場面も。

