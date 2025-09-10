実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が10日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、外資による日本企業買収問題について言及する場面があった。

外資による日本企業買収が加速している問題。米国の大手総合情報サービス会社「ブルームバーグ」によれば、今年8月末までに累計157件の買収提案がされており、過去最多の去年を上回るペースだという。

この件について、ひろゆき氏は「外資による買収は、僕はメリットしかないと思っていて」といい「たとえばシャープさんとかは、外資に買われてうまくいきましたと。デメリットとして安全保障があるんですけど、それは法律の問題で」と言及。

「安全保障に関わる分野は外資に売ってはいけません、とか。外資だからとっとと撤退する問題は、資本金を高めにしないといけないとか。撤退する場合でも、従業員の給料はここまで払わないといけない、とか。日本が必ず得をする法律を作ればいいだけなので」といい「外資が来て日本人が損をする、というのは基本的に政治家が仕事をしてないせいなので。外資の問題というよりも、政治家の問題だと思います」と私見を展開していた。